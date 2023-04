CREMONESE, Il punto: Benassi e Tsadjout in forte dubbio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Grazie al collega di Tuttomercatoweb.com, Lorenzo Coelli, ospite nella mattinata su Radio Firenzeviola durante "Social club", è stato possibile fare un punto sugli acciaccati in casa Cremonese in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. Marco Benassi e Frank Tsadjout sono usciti malconci dalla sfida di campionato contro l'Udinese e molto probabilmente non ci saranno domani. Ciofani ha avuto una forte influenza e fino a lunedì non l'aveva smaltita, e anche se fosse convocato dovrebbe giocare con la maschera per la rottura del setto nasale. Lochosvili e Pickel sono da valutare, Chiriches non gioca da tempo per infortunio e difficilmente lo farà domani. Inoltre sarà assente per squalifica anche Aiwu.