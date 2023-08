CORSI A RFV, Parisi, Baldanzi, Stojanovic: vi spiego

FirenzeViola.it

Fabrizio Corsi a Radio Firenze Viola

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato durante il talk show a Marina di Castagneto, in diretta su Radio Firenzeviola" anche dell'attualità viola, a partire dall'inserimento della Roma nella trattativa per Beltran. Il presidente ha raccontato un intrigo di mercato che lo ha riguardato: "Io sono in una dimensione diversa. Ho preso un giocatore in serie C (Shependi dal Cesena, ndr), ho chiuso con la società di provenienza e subito mi ha chiamato una società amica per chiedermi se avevo appunto chiuso. Mancavano solo i documenti e questo club ha iniziato a mettere in confusione tutti, la famiglia del 2003 compresa. Ed era una società amica. Questa situazione è proseguita per 15 giorni, il procuratore ha tenuto botta ed infine è arrivato ad Empoli e tutti sono rimasti sorpresi visto che giocava solo in serie C".



Parisi? "Si è trovata l'intesa in due giorni. Feci il viaggio con Barone di lunedì, alla riunione di Lega a Milano, e parlammo di stadio e di come gestire la società ma non mi parlò di Parisi. La manifestazione di interesse verso il giocatore ci fu verso il venerdì e la chiudemmo velocemente".

"Vicario valeva di più, rapportato alle cifre della Premier ma mi dovevo coprire le spalle come ogni anno. L'Arabia è un'opportunità ormai, ma la vedo per giocatori di una certa età ed è un'occasione anche per i club per monetizzare, non vedo pericoli in questo"."Con la Fiorentina non c'è stato nulla di concreto, è un patrimonio nostro. Lui ragiona già come uno vecchio, ha margini di miglioramento e speriamo di godercelo ancora anche se in generale c'è stato un pour parler per una valutazione del giocatore stesso"

Stojanovic? "Non c'è nulla. Ultimamente all'Empoli si è fatto giocare uno più difensivo mentre lui è più offensivo, per Andreazzoli che alzava i terzini era determinante"