COPPINI A RFV, Per Castrovilli lo scoglio non sarà fisico

Niccolò Coppini, atleta e preparatore atletico, ha così parlato a Radio FirenzeViola della Fiorentina di cui è tifoso: “Le energie nervose sono sicuramente, anche perché si tratta di titolari e c’è da ricostruire il gruppo. Poi c’è chi come Gonzalez è andato qualche settimana in Argentina. Starà ai preparatori della Fiorentina riuscire a trovare la quadra. Queste amichevoli ci hanno mostrato qualcosa di importante dal punto di vista tecnico, abbiamo un mese per rientrare a regime”.

Amrabat sarà già in forma mercoledì?

“Credo sarà arruolabile. Anche perché tanti calciatori che sono arrivati in fondo al Mondiale hanno già giocato. Io credo che Amrabat avrà meno problemi di chi come Castrovilli era stato ai box per infortunio. Sicuramente il marocchino avrà un ritorno negativo dal punto di vista mentale, perché la tensione era alta in semifinale al Mondiale. Dovrà fare dunque uno sforzo più mentale che fisico”.

Quanto tempo ci vorrà per rivedere Castrovilli al top?

“Mi viene da pensare a Pezzella che si è rotto il naso tante volte. Negli ultimi mesi in viola, in cui si ruppe di nuovo il naso, per forza di cose saltava con un po’ più di ritardo e incertezza. Per questo dico che per Castrovilli lo scoglio sarà sostanzialmente ritrovare la fiducia nel non tirare indietro la gamba”.

Quanti punti può fare la Fiorentina a gennaio?

“Mi auguro il più possibile, in stile il primo Prandelli. Buscandone il meno possibile e facendo bella figura con le big. Io dico dieci punti”.

Cosa aspettarsi dal mercato?

“Diamo continuità a questo gruppo, parliamo meno di mercato e più di campo. L’ossatura c’è e la Fiorentina potrebbe mettere quel tassellino in più nei grandi nomi. Boga? Per me rimane uno di cui non abbiamo bisogno, visto che poi rientreranno Sottil e Gonzalez. Se devo prendere Boga, con tutto il rispetto, tengo i nostri”.