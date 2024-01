COMI A RFV, Belotti farà la differenza se avrà continuità

FirenzeViola.it

Antonio Comi, ex direttore generale del Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole.

Un pensiero sul futuro nuovo acquisto viola Belotti?

"Al Torino è riuscito a trasformare tutto in oro, è un combattente, si impegna e ha un determinato peso specifico in attacco. La Roma ha fatto un investimento importante poi a volte le aspettative non vengono rispettate, conosco il ragazzo e Andrea saprà sicuramente riprendersi in una piazza come Firenze. Ha fatto alcune partite giocando in diverse competizioni, la continuazione fa la differenza, se starà bene potrà rendere e dare il massimo, lavora molto per il gruppo e potrà riconquistarsi la nazionale, sarà un'arma in più per la Fiorentina".

Cosa ne pensa della stagione del Torino?

"Il Torino mi è sempre piaciuto, ha dei punti in meno di quelli che meriterebbe ed è una mina vagante nel campionato. La Fiorentina sta facendo bene come l'anno scorso ma nella sua corsa per l'Europa ha tutte squadre vicine che possono sorpassarsi da un momento all'altro in base al momento di forma e di testa. Viola e granata non sono tanto inferiori alle grandi squadre, faranno molto bene da qui in avanti".