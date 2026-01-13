RFV Collomosse presenta Harrison: "E' generoso e costante ma Solomon è più forte"

vedi letture

Tom Collomosse, giornalista del Daily Mail, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra" per parlare di Jack Harrison, ala inglese oramai prossima a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina: "Con Bielsa ha fatto benissimo, sia nell'anno della promozione che il primo in Premier. Non è un fuoriclasse però è un giocatore generoso, tecnicamente forte, che corre, che detta l’ultimo passaggio. Sara un buon acquisto per la Fiorentina anche se non si sa mai come un giocatore si può adattare alla serie a. Se aiuta la Fiorentina a rimanere in Serie A, è un affare".

Dove può giocare Harrison?

"Con Bielsa giocava su entrambe le fasce, anche a partita in corso c'era Pablo Hernandez e con lui si scambiavano le fasce. Tutti gli allenatore e le persone di calcio parlano bene di lui. Cercherà di integrarsi e ha la capacità di fare bene anche a livello di ritmo, che in Italia è diverso rispetto all'Inghilterra. Lui corre per tanto tempo e non avrà problemi ad adattarsi".

E' più forte Solomon o Harrison?

"Per me è più forte Solomon. Harrison però è più costante. Nell'arco di una stagione l'ala inglese sarà più affidabile, ma Solomon potrà fare certi gesti tecnici, certi goal e assist che forse sono oltre le capacità di Harrison".

Ascolta il podcast per l'intevrista completa