CIULLINI A RFV, Ritiro al V.P., facciamocene una ragione

Alessandro Ciullini a Radio FirenzeViola

Il preparatore atletico Alessandro Ciullini ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Firenze in Campo'. Queste le sue parole a cominciare dal ritiro che inizierà al Viola Park: "Come affrontarlo nonostante le temperature? Innanzitutto facendosene una ragione perché la Fiorentina ha fatto una scelta e non me ne meraviglio. I grandi club fanno così. Poi la squadra non starà tre settimane a Firenze, ci sono anche le tournée all'estero. Gli allenamenti saranno ad orari favorevoli, poi è importante soprattutto l'ambiente che trovi dopo l'allenamento. Riposare dopo lo sforzo tante volte non viene capito quanto è importante. Ci saranno strutture apposta: il giocatore potrà riposare al meglio. Si può fare una preparazione fisica a Firenze, questo sia chiaro".

Come è cambiato il mondo dei preparatori?

"Nel mondo del calcio sembra tutto un ciclo. Vedo ora ripescare pratiche e tecniche che usavamo decenni fa, come ad esempio lavorare di più con il pallone. Anche il Real Madrid quando aveva bisogno di condizione atletica andò a rifare le vecchie ripetute, tanto per citarne una. Il lavoro è cambiato sicuramente ma alcune cose non cambiano mai".