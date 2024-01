CINQUINI A RFV, Vargas non fa fare il salto di qualità

FirenzeViola.it

Nel giorno successivo alla sconfitta contro l'Inter e a poche ore dalla chiusura del mercato, l'ex dirigente viola Oreste Cinquini ha parlato così a Radio FirenzeViola del momento che sta vivendo la squadra di Vincenzo Italiano: "La Fiorentina ha un allenatore bravissimo, ma deve dargli un paio di calciatori in più. Davanti non si può rimanere con Sottil e Ikoné. Bisognerebbe capire quali sono gli obiettivi di questa squadra: se vai a prendere per la fascia destra Faraoni capisci che non può essere un giocatore che ti fa fare il salto di qualità. La domanda da fare ai dirigenti è se credono alla possibilità di puntare all'Europa che conta. La Fiorentina ha incassato tanti soldi dalle cessioni e non potrà mai essere un problema di investimento. Il problema è capire cosa vuole fare "da grande" questa società. Io credo che quest'anno possa essere l'anno in cui la Fiorentina può puntare anche all'Europa, ma ha bisogno di un paio di giocatori pronti adesso.

Oreste Cinquini ha inoltre parlato di alcuni nomi accostati ai viola: "Si fa il nome di Ruben Vargas ad esempio: ecco questo non è un profilo che può accendere la piazza né un giocatore che può fare la differenza. Chi la fa è ad esempio Nico Gonzalez: basterebbe mettergli accanto un altro giocatore che fa la differenza. Belotti? Non credo sia neanche lui l'ideale. A mio parere è in evidente fase calante e in più è un giocatore che non farebbe giocare bene la squadra".

