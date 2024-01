CINQUINI A RFV, Alla Viola serve un difensore. Ieri...

FirenzeViola.it

Enrico Fantini a Radio FirenzeViola

L'ex dirigente viola Oreste Cinquini è intervenuto oggi a 'Viola amore mio', in diretta su Radio Firenzeviola, per commentare la sconfitta di ieri della Fiorentina contro il Napoli: "Potevamo anche non perdere, ma restiamo una squadra che gioca bene, fa volume di gioco ma poi incappa in errori banali. Ci facciamo sempre trovare impreparati, ci abbiamo perso una finale... Beltran e Nzola non si dimostrano i killer di cui avrebbe bisogno la Fiorentina, non riusciamo mai a concretizzare".

L'episodio del rigore e le scelte di Italiano su chi li tira?

"Italiano è un ottimo allenatore ma io non sono d'accordo sul lasciare la libertà ai giocatori. Ci devono essere delle gerarchie su chi li batte e vanno decise prima delle partite".

Le parole di Barone sul mercato?

"Credo che la Fiorentina abbia fatto un buonissimo campionato sinora, però è chiaro che bisogna dare una mano a questa squadra con un giocatore per reparto. Così si potrà giocare la Champions fino alla fine. Mina si è rivelato un giocatore non pronto per giocare alla Fiorentina: serve un difensore".

