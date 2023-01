CHIARUGI A RFV, Troppe domande sulla Fiorentina

L'ex viola Luciano Chiarugi ha parlato nel pomeriggio di Radio Firenzeviola. Queste le sue parole: "Bianco secondo me ha fatto cose estremamente importanti. Se poi pensiamo al gol del Monza e alla sua marcatura ne dobbiamo parlare, perché mi è parsa tutta la difesa fuori tempo. Io non capisco il secondo tempo della Fiorentina ieri sera: hai il ritorno di Amrabat, c'è un entusiasmo incredibile attorno a lui, perché non ha giocato? Poi lo potevi sostituire. Col Sassuolo se non vinciamo può tornare un po' di apprensione per una classifica non consona ai valori della Fiorentina".

Di Ikoné cosa pensa?

"Io credo che Italiano ormai possa valutare al meglio le situazioni. Ti mancano Nico Gonzalez e Sottil, però solo il tecnico può risolvere i tanti punti interrogativi che ci sono. Non abbiamo praticamente mai visto per due partite di seguito la stessa squadra. Però io penso anche ad un giocatore come Barak: ieri non l'ha presa mai".

L'alternanza?

"Capisco l'allenatore ma ai calciatori non piace. Te ora Cabral non puoi toglierlo, bisogna credere in questo ragazzo. Se non si crede né in lui né in Jovic allora c'è da farsi altre domande. Poi proverei la soluzione Jovic-Cabral insieme: ne abbiamo provate tante, possiamo provare anche questa".