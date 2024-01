CHIARUGI A RFV, Kean incognita, bene il cambio modulo

FirenzeViola.it

Luciano Chiarugi a Radio Firenze Viola

L'ex viola Luciano Chiarugi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro". Queste le sue parole.

Cosa ne pensa di Kean?

"Nella Juve ha fatto vedere qualcosa di interessante, ma è un giocatore che va valutato attentamente. Deve ancora far vedere il vero Kean, sembra un ragazzo timido ed è difficile capirlo. Se venisse a Firenze verrebbe per giocare, Italiano invece ha le sue rotazioni e ha molti giocatori a disposizione che spesso alterna quindi non saprei se Kean potrebbe essere l'attaccante giusto".

Sarebbe favorevole ad un ritorno di Simeone?

"Simeone quando era a Firenze aveva un'esperienza diversa rispetto a quella che ha adesso, l'anno scorso al Napoli nelle occasioni avute ha fatto vedere le sue qualità, ma era in una squadra dove segnavano tutti in qualsiasi momento".

Una riflessione sul percorso di Italiano fino ad ora?

"Bisogna essere attenti a valutare un allenatore. I giocatori che metti in campo condizionano sempre il modulo scelto dall'allenatore quindi è normale che col passare degli anni l'allenatore scelga di cambiare il proprio modulo utilizzato da sempre. Ci sono poi giocatori che permettono di essere schierati in diversi ruoli con vari compiti come Quarta, Ranieri, Bonaventura. Se c'è la possibilità è giusto utilizzare nuovi moduli per essere avvantaggiati in determinate partite o momenti della partita".