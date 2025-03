RFV Cesare Natali: "Ecco perché Kean mi avrebbe messo in difficoltà"

vedi letture

Il doppio ex di Fiorentina e Atalanta Cesare Natali ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio'. Queste le sue parole a due giorni dalla partita del Franchi: "Gasperini con il pubblico di Firenze ha avuto qualche screzio, qualche battibecco, e questo ha aggiunto del pepe a una partita tra due squadre con tifoserie che ci tengono molto. Ultimamente l'Atalanta ha sempre lottato per le posizioni di testa, la Fiorentina invece viene da una grande vittoria: sarà una partita elettrica".

Fiorentina e Atalanta vengono da due risultati diversi.

"Io mi ricordo quando giocavo che mi scocciava sempre fermarmi dopo una vittoria. L'Atalanta ha sempre dimostrato di saper ripartire anche dopo le sconfitte, sarà una battaglia perché secondo me la Dea non è uscita del tutto dalla lotta Scudetto. È una squadra oggettivamente molto forte. La Fiorentina dal canto suo è nel momento giusto per affrontare l'Atalanta. Mi aspetto che faccia una partita come contro le altre big".

Ma non è che con la sconfitta con l'Inter, l'Atalanta si è tolta un peso?

"Credo che dopo l'uscita dalla Champions, Gasperini ha alzato l'asticella dicendo che l'obiettivo era diventato vincere lo Scudetto. Una presa di posizione molto forte. Secondo me i suoi giocatori sono talmente dei soldati che se l'allenatore si espone così ci credono anche loro. L'ultima sconfitta li ha un po' riportati nella realtà. Dal punto di vista psicologico potrebbe essere un fattore però hanno vinto tante partite in campionato...".

Ci saranno tanti duelli in campo.

"Storicamente l'Atalanta gioca tanti uno contro uno, con tanti duelli. Però in campo c'è anche la Fiorentina, bisognerà vedere quanta forza avrà la squadra di Palladino per affrontare il pressing dell'Atalanta. La Fiorentina ha giocatori forti, penso a Gosens".

Si aspettava che il tedesco fosse a questo livello ancora?

"Mi ha stupito. Io lo vidi a Bergamo, ma non pensavo potesse tornare a questi livelli. Sugli esterni con l'Atalanta si giocherà tanto, penso anche allo stesso Dodo dall'altra parte".

Kean da difensore lo avrebbe stimolato?

"Personalmente mi avrebbe dato tanto fastidio perché è sì fisico, ma sfrutta tanto la profondità e ti fa correre tanto. Retegui è meno forte nello scatto e nello spazio, però dentro l'area ti uccide appena gli lasci il minimo spazio".

ASCOLTA IL PODCAST