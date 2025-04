RFV Cecconi: "Ad Antognoni auguro di mantenersi così! Kean? Dipende dagli obiettivi"

L'ex Fiorentina, Luca Cecconi, è intervenuto a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola per parlare del compleanno di Giancarlo Antognoni e non solo: "A Giancarlo auguro di mantenersi così (sorride, ndr). E' il miglior augurio di buon compleanno che posso fargli!".

Passando all'attualità, la clausola di Kean la spaventa?

"Non sarà facile tenerlo, ha fatto un'esplosione e un salto di qualità notevole. E' chiaro che poi diventa anche una questione di ingaggio. Credo che lui a Firenze si trovi molto bene e quindi potrebbe non dispiacergli rimanere in maglia viola. A quel punto andrebbe ritoccato l'ingaggio. Allo stesso tempo non mi sorprenderebbe se una big lo volesse".

La Champions può convincerlo?

"Sarebbe un'ottima motivazione. Non escludo che possa essere un obiettivo anche di Kean. A volte ci si dimentica che tanti calciatori, a fine carriera, vanno in Arabia, ma quando sei giovane hai l'ambizione di misurarti con le squadre e i giocatori più forti".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!