CECCONI A RFV, Nzola top in profondità. Esterni più larghi

Luca Cecconi a Radio Firenze Viola

L'ex attaccante della Fiorentina e del Bologna Luca Cecconi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "I Conti delle 7" per parlare dell'attualità in casa viola, a partire dal tema attaccanti e Nzola in particolare: "Quando un attaccante non riesce a segnare entra in una fase di difficoltà e perde tante certezze. A La Spezia Nzola riusciva a fare bene quando aveva tanto spazio davanti da poter attaccare. Con la Fiorentina questo attacco della profondità è più difficile per il modo di giocare dei viola".

A La Spezia Nzola ha reso tanto con Italiano come allenatore, quale può essere il problema alla Fiorentina?

"A La Spezia è vero che c'era Italiano ma spesso erano gli avversari a fare la partita. Italiano richiede spesso agli attaccanti esterni di accentrarsi il che porta ai tanti gol delle ali come Nico Gonzalez però anche ad un assembramento nella zona centrale. Forse dovrebbe provare a mantenere larghi gli esterni in alcune occasioni in modo da lasciare più spazio per la punta".

