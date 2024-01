CECCARDI A RFV, Stadio? Tornati indietro 4 anni

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Susanna Ceccardi a Radio FirenzeViola

A Firenze tiene sempre banco la questione stadio. Una querelle che è diventata anche sfida politica, accesa anche dalla visita di due settimane fa da parte del Ministro Matteo Salvini al Viola Park e dalle sue parole. Proprio delle parole di Salvini e delle intenzioni del centro-destra ha parlato Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega a Bruxelles, ospite stamani su Radio FirenzeViola: "La visita di Salvini è stata interessante. Era la prima volta che una carica così importante andava al Viola Park. La struttura è una prova di quanto la società abbia intenzioni serie anche per quanto riguarda gli investimenti, un investimento importante come poteva essere quella dello stadio di proprietà, che non era una boutade ma una grande opportunità che Firenze e la giunta comunale si sono fatti sfuggire.

Nardella ha voluto insistere su una strada difficile come quella di affidarsi ai fondi Pnrr. Oggi siamo al punto zero. Siamo tornati indietro di quattro anni, la Fiorentina non sa dove giocherà nei prossimi anni e questa situazione ha delle responsabilità amministrative. Il ministro Salvini si è detto disponibile a vagliare le strutture e i lotti pubblici per trovare soluzioni per un nuovo stadio. Al di là poi di chi vincerà le elezioni di giugno, una soluzione duratura, la migliore per Firenze, va trovata. Io credo che la soluzione migliore sia quella di trovare un'area disponibile per fare uno stadio nuovo senza vincoli, altrimenti si rischia di allungare ancora i lavori e far costare ancor di più uno stadio che non sarebbe altamente funzionale come un eventuale stadio di proprietà".