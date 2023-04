CAVASIN A RFV, Viola ha trovato ritmo giusto. In finale...

FirenzeViola.it

L'ex allenatore tra le altre anche della Fiorentina, Alberto Cavasin, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Firenzeviola durante "Viola Amore Mio".

Ricordando la stagione 2002-2003, anno della promozione in C1: "Fu un anno meraviglioso, in una città stupendo. Eravamo un gruppo fantastico, vincemmo il campionato in una situazione molto difficile. Avevamo l'obbligo di vincere perché la squadra era costruita per farlo. Siamo stati bravi anche a creare l'ambiente giusto, la squadra si è calata molto bene nel tessuto sociale. I tifosi ci hanno aiutato tantissimo sia in casa che in trasferta. Superati i primi mesi, in primavera abbiamo dato di più e abbiamo vinto il campionato. La nostra grande risorsa fu la società e i tifosi che ci hanno sostenuto in quei campi piccoli dove tutti volevano batterci. Ricordi meravigliosi".

Sulla gara di stasera e la Coppa Italia: "La Fiorentina stasera ha l'opportunità di arrivare in finale ed essere protagonista per portare a casa la coppa. Ha trovato il ritmo giusto e lo sta dimostrando anche a livello europeo. La possibile finale con l'Inter sarà molto aperta e l'augurio è che sia la Fiorentina ad alzare il trofeo".

Possibilità di alzare due trofei? "Possibilità concreta sicuramente. La squadra lo sta dimostrando. Quest'anno ha fatto ottimi risultati. Prima il ritmo di tre partite settimanali aveva frenato un po'. Adesso la Fiorentina è armonica, ha trovato i gol che gli mancavano, è solida a livello fisico. Gioca alla pari con tutte, sia in Europa che in campionato. La squadra adesso è pronta e compatta anche grazie a uno degli allenatori migliori in circolazione come Italiano. L'ambiente oggi è sereno, la società è stata vicino. Ci sono tutti i presupposti per fare bene".