CAVASIN A RFV, Belotti come Vlahovic: farà 15 gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex viola Alberto Cavasin è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole.

Cosa ne pensa di Belotti?

"Belotti è ancora un giocatore valido, può aver perso qualche qualità ma è ancora un lottatore che combatte. Non so se sia il giocatore ideale per il gioco di Italiano perché è un giocatore generoso che si muove molto, la Fiorentina ha bisogno di un bomber che faccia gol negli ultimi metri. Nonostante ciò vorrei vederlo a Firenze perché da qui alla fine potrebbe fare 15 o 20 gol se torna ai suoi livelli. Negli anni si è trasformato allontanandosi dalla porta, prima stava più in area per segnare perché la porta l'ha sempre vista, adesso a Firenze potrebbe riavvicinarsi alla porta perché altrimenti potrebbe pestare i piedi ai giocatori vicino a lui in attacco. A Firenze arriva come il primo della classe, è un calciatore che arriva con i riflettori puntati, verrà accettato bene con molte aspettative e lui dimostrerà ciò che vale, potrebbe essere il Vlahovic della situazione trascinando la squadra con i gol".

La concorrenza farà bene a Nzola e Beltran?

"Penso che Belotti venga per fare il titolare, gli altri due potranno giocare degli spezzoni di gara ma dovranno giocarsi il posto guadagnandolo con le occasioni. I due potrebbero essere anche utilizzati come ripiego dietro la punta".

Un pensiero sulla prossima partita a Lecce?

"Il Lecce crea molti fastidi, aggredisce e riparte, gioca bene in attacco ed è corto, non penso che vedremo squadre chiuse ma molti passaggi in verticale. La Fiorentina dovrà andare a mille, deve essere al meglio per fare punti o risultato a Lecce, non deve pensare al mercato. Se non fosse concentrata non sarebbe una sorpresa vedere il Lecce vincere, soprattutto per questo momento in cui in campionato aumenta sempre di più la pressione".