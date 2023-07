CAVALIERE A RFV, Sutalo il miglior centrale in Europa

FirenzeViola.it

Vincenzo Cavaliere a Radio Firenze Viola

Vincenzo Cavaliere, intermediario di mercato, è intervenuto a "Social Club", trasmissione pomeridiana di Radio Firenzeviola, per parlare anche di attualità viola e in particolare di Josip Sutalo: "Il prezzo di Sutalo è alto ma crescerà di valore e imparerà tanto dal calcio italiano e dunque è una sicurezza per 5-6 anni. Per me è uno dei migliori centrali ora in Europa, lo ha dimostrato in Nazionale e nel club.

Che difensore è? "E' un giocatore viola, non è un super brevilineo però difficilmente lascia il giocatore, è completo e fa pochissimi errori. Simile a Milenkovic? Qualche cartteristica ce la rivedo ma lo trovo più pronto di come era Milenkovic alla sua età".

La Fioentina ci guadagna nel cambio Igor-Sutalo? "Guadagnare non so, nel calcio le cose cambiano, non è solo questione di plusvalenze ma di momenti, di giocatori che magari vogliono andare via. E andato via Igor, in Sutalo forse la Fiorentina ha individuato il giocatore giusto"

Stella Rossa impegno difficile? "La Stella Rossa è più pronta, la sua preparazione è iniziata molto prima. Ed è molto difficile da affrontare, ha un mix di giovanissimi inseriti con giocatori esperti".

Luka Jovic può esplodere in questa stagione? "Ogni anno che passa diventi più maturo e capisci meglio le tattiche e gli equilibri di gioco. Luka deve essere migliore per forza, è intelligente e avrà capito cosa gli è mancato l'anno scorso".