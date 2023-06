CASO A RFV, Sottil? Ecco cosa gli manca. Zaniolo...

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Domenico Caso a Radio FirenzeViola

L'ex viola Domenico Caso ha parlato a Radio Firenzeviola durante "Viola Weekend" e ha fatto un punto sui possibili movimenti in attacco.

Lei ripartirebbe da Jovic e Cabral?

"Tra i due preferisco Cabral, per quanto ha dato in stagione. E' più di movimento e dà più manforte alla squadra rispetto a Jovic. Il serbo è un cecchino, ma se non viene impegnato continuamente perde fiducia, rischia di deludere ancora di più".

Vede possibile l'arrivo di Zaniolo?

"E' un giocatore particolare, ha grandi possibilità e prospettive, ma ha avuto spesso infortuni e situazioni particolari. Sotto il punto di vista tecnico è bravo. Poi deve essere convinto l'allenatore. Cosa gli manca? Continuità. Dal punto di vista psicologico il ragazzo non mi ha mai entusiasmato, anche se la sfortuna si è accanita contro di lui. Come trequartista non mi fa impazzire, preferisco un giocatore più tecnico e più finalizzatore, Zaniolo non ha queste caratteristiche. Quando acquisti certi giocatori devi essere convinto, anche sul piano tattico".

Come si dovrebbe comportare la Fiorentina con Sottil?

"Certi giocatori hanno qualità notevoli sotto l'aspetto tecnico, ma a volte manca il giusto aspetto mentale, manca la giusta maturità. Si deve dare immensa fiducia a certi giocatori, ma a volte allenatore e squadra non riescono a dargli supporto e continuità. Non si possono aspettare più di tanto. Italiano però saprà cosa fare con lui".

La Fiorentina potrebbe giocare ancora la Conference...

"Visto il cammino entusiasmante sarebbe bello rigiocarla. Dà lustro, anche se è una competizione minore. La Viola è stata sfortunata, così come le altre finaliste italiane".