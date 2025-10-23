RFV Casini (IV): "Stadio? Indietro non si torna, no proclami ma unione e concretezza"

Il consigliere regionale Francesco Casini è intervenuto a Radio FirenzeViola a "Palla al centro" per fare il punto sul caos Franchi: "Non mi esalta dire 'l'avevamo detto' anche se questa non è una sorpresa per me perché si sapeva visto che l'avanzamento dei lavori troppo lento per finire entro il centenario. La novità è l'ufficializzazone delle nuove date che fanno male a chi è tifoso perché dovrà convivere a lungo con i cantieri e i tifosi della Fiesole in particolare che non potranno tornare a breve nella loro curva appunto. Però bisogna essere realisti e capire, perché la Fiorentina ha bisogno di una tifoseria che la spinga. Inutile recriminare, bisogna aiutare la sindaca ad uscirne perché c'è un peccato originale della precedente amministrazione. Bisogna mantenere la calma e lavorare in silenzio, come accadde al Viola Park. Senza proclami insomma ma con molta concretezza. Noi avevamo un presidente pronto ad agire su uno stadio che aveva problemi e un gap rispetto agli impianti europei perciò andava rimodernizzato. Ma indietro non si torna e bisogna unirsi. Noi in Comune siamo all'opposizione ma lavoreremo in modo costruttivo perché è il modo migliore per uscirne".

Commisso è sempre il presidente giusto? "Io penso che sia quello giusto, ha dato molto alla Fiorentina e non solo come risorse economiche e aver fatto il Viola Park ma perché abbiamo giocato tre finali che si vincono con un pizzico di fortuna e si perdono con pizzico di sfortuna sfortuna come accaduto per certi errori fatti. Siamo però tornati in Europa, l'amarezza è tanta perché la squadra è più forte della posizione di classifica ma la stagione non è certo finita. Pensiamo al Tottenham che ha vinto l'EL dopo una stagione deludente, per noi è una stagione nella quale puntare anche una coppa e tornare sulla strada giusta"