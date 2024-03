CASINI A RFV, Joe un amico, sarà difficile da sostituire in società: mancherà tanto

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, presente al Viola Park nel giorno della camera ardente per Joe Barone, ha ricordato così a Radio FirenzeViola il dirigente della Fiorentina: "Joe era un amico e un dirigente che ha realizzato il Viola Park con impegno. Ognuno ha messo il suo contributo, ma la tenacia e la costanza che ha messo il direttore Barone per realizzato e la cura per mantenerlo penso che siano uniche. Resta il rammarico di non averlo potuto vivere a pieno e spero che ci possa essere un proseguimento importante della stagione da dedicare a lui. Grazie alla scelta che lui e il presidente Commisso hanno fatto, hanno dato importanza al nostro territorio, facendolo crescere. La Fiorentina è una realtà molto considerata in Europa e questo è merito anche suo: l'ho visto anche nella finale di Praga, con Ceferin e gli altri membri della Uefa aveva un rapporto diretto. E per questo mancherà, anche dal punto di vista sportivo. Poi il lato umano lo vediamo qui, le tante persone che sono arrivate al Viola Park, tanti tifosi, il Popolo Viola di cui parlava spesso e di cui sono orgoglioso di far parte da quando sono nato".

E su Rocco Commisso: "Il Presidente era stanco ma soprattutto a terra per aver perso un dirigente, un manager ma anche qualcosa a metà tra un fratello e un figlio. Non ha dormito negli ultimi giorni, è partito stanotte ma ho sentito il suo bellissimo discorso da cui ho capito che lui non vuole mollare. Le sue erano parole di incoraggiamento, piene di determinazione. Certo, non sarà facile trovare un direttore generale di questo spessore. Joe Barone era il braccio, la macchina. Mi viene in mente quando ho presentato l'idea del Viola Park, non l'avevo pensata così splendida. Fu una mia richiesta, ma non pensavo sarebbe arrivata a questo livello. Joe ci ha messo tutto il resto, tanti dettagli, dalle api, ai reparti specializzati, tutto. Ci vorrà una persona in gamba, che sappia gestire con la stessa passione di Joe la Fiorentina. Lui si era innamorato della Fiorentina".