CASARSA A RFV, Non c'è una ricetta per i rigori

Gianfranco Casarsa a Radio FirenzeViola

Come risolvere il problema dei rigori in casa Fiorentina? Parola a un ex viola come Gianfranco Casarsa, specialista dal dischetto con otto rigori su otto realizzati con la maglia della Fiorentina: "Ho sbagliato anche io qualche rigore. Non ho la ricetta per risolvere questo problema, posso solo dire che tirare un rigore in allenamento è una cosa, farlo in partita, davanti a 80mila persone magari, è un'altra. Il fattore umano rimane anche se uno si allena tutti i giorni a tirarlo, difficile insegnare questo gesto tecnico.

Qual è la prima cosa che potrebbe aiutare i calciatori della Fiorentina?

"Vi direi, andare dallo psicologo. L' "allenabilità" serve a qualcosa, ma il portiere cambio, le condizioni fuori cambiano e anche il tuo stato d'animo cambia. Bisogna imparare a metabolizzare la situazione soprattutto a livello psicologico".

Secondo lei è utile avere una gerarchia e non procedere col "tira chi se la sente"?

"Penso che sia giusto far battere chi se la sente. Ripeto che il fattore umano è quello da curare maggiormente. Non c'entra molto la tecnica. Mi ricordo che Antognoni non era un gran rigorista ad esempio, lo prendevamo sempre in giro. Poi però per tutto il resto sappiamo quanto era forte".