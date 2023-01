CASARIN A RFV, Rigori? Solo una cosa è inaccettabile

L'ex arbitro di Serie A, Paolo Casarin, ha parlato così a Radio Firenzeviola delle decisioni arbitrali della partita tra Fiorentina e Sassuolo: "Io non sono un grande amante della moviola perché il campo è diverso, va registrato che Manganiello non aveva deciso nulla sugli episodi finché il VAR lo ha chiamato al monitor per dare il rigore. Il rigore al Sassuolo? Dal punto di vista tecnico tutto giusto, è inaccettabile però il ritardo nelle decisioni: una roba del genere in Serie A va risolta in pochi secondi".

Del rigore dato alla Fiorentina invece cosa pensa?

"Anche qui il braccio era ampio, come si usa dire. La traiettoria era inaspettata a differenza del primo rigore, però stante le abitudini di questi anni, questi episodi sono sempre stati puniti anche se involontari: ne abbiamo visti dare anche di più banali, ma anche qui il ritardo nella decisione è stato inaccettabile. Di sicuro la partita non è stata rubata dalla Fiorentina ecco... Non vedo furti".

Le parole di Dionisi come le spiega dunque?

"L'arbitro poteva anche rifiutare la richiesta del VAR. Io do tutte le attenuanti agli arbitri ma tu devi saper far fronte a queste situazioni tecniche. In questo periodo non c'è grande fioritura nella classe arbitrale, ma il vero problema è che si cambia costantemente le letture e le interpretazioni. Tanto il calcio è semplice: in un torneo equilibrato, più di 3 gol di media a partita non si faranno mai, lo dice la storia. Quel dato cambia solo se c'è gigantesca differenza tra prime e ultime. Ho la sensazione che si inventassero rigori per aumentare le reti, ora con Rocchi sta tornando un po' di buon senso".