RFV Carobbi: "Il mio cuore ha un solo colore. Milan? Speriamo pensi alla Coppa"

Stefano Carobbi, ex viola ma anche ex Milan, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo da una valutazione sulla partita: "Per me il cuore è sempre stato di un colore solo, quello viola. Poi a Milano sono stato bene ma quando rivedo le foto con la fascia da capitano della Fiorentina ripenso al mio sogno da bambino... Sensazioni per domani? Sono buone. La Fiorentina arriva rivitalizzata dopo la vittoria contro un'Atalanta che non era al meglio, ma è giusto sottolineare anche i meriti della squadra di Palladino. In Coppa Italia il Milan ha giocato bene soprattutto nel primo tempo, nel secondo hanno mostrato di nuovo i loro limiti che la Fiorentina a San Siro dovrà essere brava a sfruttare".

Forse nella testa del Milan il pensiero è solo alla Coppa Italia?

"Fare un pronostico su questa squadra mi è difficile: sono anarchici, fanno come gli pare... Io ho lasciato un Milan con una disciplina ferrea, ora vedo solo grande confusione. Non so cosa hanno nel cervello. La proprietà è diversa rispetto a prima, chiaro. Io spero che pensino alla Coppa Italia e che ci lascino campo libero".

Piaciute le parole di Palladino?

"Quando doveva essere criticato, l'ho criticato. Ma Palladino sta facendo il suo percorso con grandi risultati con le grandi. Vincendo con le piccole sarebbe stata addirittura una Fiorentina in lotta per lo Scudetto".

