CAROBBI A RFV, Biraghi certezza. Giovedì sceglierei Ranieri

Stefano Carobbi, storico ex difensore della Fiorentina degli anni '80, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare del momento della squadra di Italiano e del rendimento degli esterni difensivi viola : "Dodò mi sta piacendo perché ha i tempi giusti negli inserimento. Avere un giocatore così è ottimo per una squadra come la Fiorentina. Dall'altra parte, Biraghi e Terzic sono affidabilissimi. A livello offensivo Biraghi dà qualcosa in più rispetto al serbo. Per giovedì infatti è dura trovare qualcuno da utilizzare in quel ruolo. In tal senso tra le opzioni Ranieri ed Igor preferisco la prima, il brasiliano lo lascerei centrale".

E sulle insidie possibili nella gara di ritorno col Sivasspor, Carobbi ha detto:"Ci sarà il pubblico che darà una mano alla squadra turca e l'atmosfera in generale. C'è da togliersi dalla testa che siamo più forti e dimenticarci il vantaggio, ma io sono positivo in vista della partita di giovedì"