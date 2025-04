RFV Carnasciali: "Fiorentina a Milano consapevole di poter portare a casa il risultato"

vedi letture

Daniele Carnasciali, ex calciatore viola è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "La Fiorentina può andare a Milano e portare a casa i 3 punti, la squadra sta girando molto bene".

La Fiorentina può entrare in Champions?

"Sarei contento anche se arrivassimo in Europa perché sarebbe un passo in avanti rispetto alla Conference, il campionato è ancora lungo e la Fiorentina ha comunque le possibilità per arrivare in Champions anche se ci sono molte squadre in lotta. Andiamo a Milano per fare risultato".

I viola avranno un calendario non troppo complicato che ne pensa?

"La Fiorentina dovrà essere brava a battere le squadre medio piccole con le quali ha lasciato qualche punto per strada. Il calendario comunque non va guardato, quando arrivi a fine campionato anche la squadre piccole danno tutto per provare a fare punti per salvarsi".

Le piace questo assetto difensivo della Fiorentina?

"Gioca chi sta bene, guarda Pongracic che ha iniziato male e sta finendo molto bene, punterei ancora sul croato, su Ranieri e Pablo Mari, Comuzzo ha bisogno di rifiatare, ha giocato molte partite".

Che ne pensa di Dodò?

"Sta facendo una grande stagione, è un gran giocatore. Contro il Milan avrà contro Leao e il braccetto di destra dovrà essere molto bravo a raddoppiare. Il brasiliano non ha un sostituto quindi le sta giocando tutte, un suo sostituto come quinto potrebbe essere Folorunsho sulla fascia destra. Per il prossimo anno serve un suo vero sostituto che possa dare garanzie per far si che il brasiliano possa rifiatare".

Che ne pensa della clausola di Kean?

"Dipende tutto dal giocatore, io fossi in lui rimarrei a Firenze, se fa altri 6/7 gol da qui a fine anno 52 milioni iniziano ad essere pochi".