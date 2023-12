CARNASCIALI A RFV, No al turnover per Kayode. Parisi...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex giocatore viola Daniele Carnasciali è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue parole: "Le motivazione deve essere quella di arrivare primi. La Fiorentina ha due risultati su tre e non vorrà fare brutte figure. All’andata i viola hanno rischiato e sicuramente troveranno le giuste motivazioni per fare bene. Il Ferencvaros giocherà per vincere perché vorranno passare per primi”.

Su Kayode: “Con l’età che ha può giocare sempre. Italiano fa bene a tenerlo in campo e a metterlo sempre. Credo sia uno dei pochi che quando sta bene deve fare tutte le partite. Non gli fa altro che bene, anche a livello di maturità e di esperienza”.

Su Parisi: “È da apprezzare per il sacrificio che ha fatto. Per un mancino giocare a destra è complicato. Ha pagato un po’ questa cosa, ha fatto degli errori grossi. Ho visto comunque un ragazzo che non si è abbatto e ha reagito. Ora torna nella sua fascia di appartenenza e dimostrerà il suo valore”.