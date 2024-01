CARNASCIALI A RFV, Che ricordi la Supercoppa del '96

FirenzeViola.it

Interviene in diretta a Viola Amore Mio su Radio Firenzeviola, Daniele Carnasciali, protagonista in campo nella vittoria dell'ultima (ed unica) Supercoppa italiana della viola, il 25 agosto 1996. Queste le emozioni di quella notte dell'ex difensore: "Siamo andati a giocare la finale in casa del Milan, questo è stato motivo d'orgoglio. Abbiamo vinto grazie ad una grande prestazione, contro un grande Milan che aveva vinto il campionato. Noi ci meritiamo la vittoria grazie ad una grande doppietta di "Bati".

Da ex terzino destro, sul ballottaggio di stasera Kayode-Faraoni.

"Intanto avere il dubbio è un passo avanti, hanno operato bene sul mercato. Il "vuoto" lasciato da Dodo è stato colmato. Se Italiano vedendo gli allenamenti lo ritiene pronto, io mi affiderei all'esperienza di Faraoni che in una gara secca può fare la differenza".

Sul big match di stasera.

"Il Napoli non sta attraversando il suo momento migliore, ma ha delle importanti individualità in grado di determinare da un momento all'altro. se devo dare un pronostico do 51 viola e 49 Napoli. La Fiorentina la vedo più solida mentalmente, non scordiamoci che ci sono subito i rigori dopo i tempi regolamentari."

Riguardo l'atteggiamento dei viola dopo le due finali perse lo scorso anno.

"Le due finali perse sono state proprio per l'atteggiamento avuto dagli uomini di mister italiano. Sicuramente se dovessero trovarsi in una situazione di pareggio negli ultimi minuti, non andranno a pressare alto ma cercheranno di preservare i rigori. Dagli errori bisogna imparare."

A proposito di rigori, farebbe ritirare il rigore a Jack dopo l'errore di Sassuolo?

" Sicuramente si, non si discute il giocatore dopo un errore dal dischetto. Mi meraviglierei del contrario, sono convinto che nel caso lo vedremo sul dischetto."

Sul possibile impiego di Parisi come esterno alto:" Ci può stare, lui e Biraghi su quella fascia possono intercambiarsi la posizione, tutto sta nel sapere come si sono allenati in questi giorni. Sicuramente non sarebbe uno scandalo questa soluzione".

Sulla formula delle Final Four: "I conti alla fine devono tornare, dobbiamo andare a cercare i soldi perché alla fine è quello il "motore" di tutti, poi per noi tifosi sono partite in più da vedere, quindi sono contento nel complesso".