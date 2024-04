CARNASCIALI A RFV, Alla Fiorentina manca cattiveria

FirenzeViola.it

Nel day-after Juventus-Fiorentina, l'ex viola Daniele Carnasciali ha commentato così la sconfitta di misura della squadra di Vincenzo Italiano: "Se si guarda la prestazione a me la Fiorentiana è piaciuta. La differenza fra Fiorentina e Juventus l'ha fatta la cattiveria, basta vedere Gatti e l'azione del gol della Juve. Poi mettiamoci anche un po' di sfortuna, il loro palo si è trasformato in assist, ma non è solo questo.Le occasioni ci sono state per buttarla dentro, il problema di questa squadra, lo ripeto, è la mancanza di cattiveria. Non so cosa succede agli attaccanti, per ultimo Belotti. Può darsi che sia anche il gioco di Italiano a mettere in difficoltà le punte, perché di attaccanti negli ultimi due anni la Fiorentina ne ha cambiati tanti. I fatti dimostrano che la Fiorentina crea tanto, arriva bene fino alla trequarti ma poi si inceppa".

E sugli esterni di difesa dei viola, l'ex terzino ha detto: "Si parla sempre di Biraghi. Non mi fossilizzerei su di lui, Biraghi è questo, lo conosciamo da tanti anni. O che faccia bene o che faccia male, fa sempre male per i tifosi. Ieri ci sono stati anche buoni cross, il problema è che la soluzione rimane sempre quella".

