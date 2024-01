CARDULLO A RFV, Nessuna criticità per il Padovani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Simone Cardullo a Radio FirenzeViola

Simone Cardullo, presidente del Coni Toscana, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?".

Queste le sue parole riguardo il tema stadio Franchi: "La questione si trascina da diversi anni già dai tempi dei Della Valle, non è una novità di adesso. Bisognerebbe mettersi al tavolo con la massima disponibilità di tutti, ognuno dovrebbe rinunciare un po' a qualcosa per favorire la Fiorentina e i suoi sostenitori, oltre a tutti gli sportivi. Riguardo allo Stadio Castellani di Empoli, è complicata come soluzione perché la zona è abitata da circa diecimila persone, ci sono vari impianti sportivi attivi e spostarsi per arrivarci non è semplice con il traffico in Fi-Pi-Li. Per lo stadio Padovani non vedo criticità perché è vicino e ci sarebbero già i parcheggi, è un impianto che è pronto per essere modificato e poi rimarrebbe un ottimo impianto per il Rugby e volendo anche per altre società che potrebbero sfruttarlo. L'unico problema rimarrebbe la mancanza dei cinque milioni, comunque in poco si potrebbe risolvere il dilemma se tutti rinunciassero a una minima parte d'interesse, ci rimetterebbero solo gli sportivi che spenderebbero molto di più per raggiungere altre mete più lontane. Negli ultimi cinquant'anni a Firenze sono state costruite diverse strutture, come il Palazzo Wanny, nonostante i problemi di costruzione di nuovi impianti che sono sempre più frequenti. Dunque spero che il 2024 sia l'anno buono per ripartire a costruire impianti moderni, continuando a mettere in regola e modernizzare le strutture attuali, sempre senza scordarsi del problema finanziario che spesso può sorgere".