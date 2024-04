CAPUTI A RFV, Viola, troppi alti e bassi. Dubbi su Italiano

FirenzeViola.it

Massimo Caputi

Così Massimo Caputi, noto giornalista, ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Colpi d'Ala", si esprime su Vincenzo Italiano e l'andamento della sua Fiorentina: "Un allenatore deve capire dove è possibile trovare l'equilibrio. Alti e bassi ce li hanno tutti, ma quelli della Fiorentina sono un po' troppi. Il fatto che alcuni errori si protraggano nel tempo, ti lascia dubbi. È possibile che dopo tre anni non ci sia quel salto in avanti? La Fiorentina ha ancora margini importanti, pensavo che le due finali dell'anno scorso fossero servite per evitare di nuovo certi errori. In campionato però questa incostanza è rimasta, nelle coppe invece spero ci sia un'inversione di tendenza, sarebbe un peccato non alzare neanche un trofeo. Perché le qualità le ha".

