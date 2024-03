CAPPELLINI A RFV, M. Lopez? Italiano non si fida di lui

FirenzeViola.it

Stefano Cappellini, storica firma de la Repubblica, è intervenuto a Radio FirenzeViola a poche ore da Maccabi Haifa-Fiorentina: "Sarebbe clamoroso tornare in finale per il secondo anno consecutivo. Si riparte da stasera: credo non sia una partita da non sottovalutare e servirà una bella Fiorentina".

E sulla possibile formazione: "Sento alcune voci di toto-formazione, non sarei sorpreso dall'esclusione di Maxime Lopez, in questa stagione non si è dimostrato troppo affidabile. Anche se in teoria stasera mancherà uno che può far girare la squadra, con l'assenza di Arthur, penso che Italiano opterà per giocatori di cui si fida di più".

Sul livello della Conference League: "L'Aston Villa non è favorita, di più. Sta facendo una stagione clamorosa, stiamo parlando di una squadra che non è il West Ham dell'anno scorso, sarà comunque più complicato. Al di là degli inglesi, le altre squadre sono più o meno dello stesso livello e sono già uscite squadre interessanti, come il Betis".



E sull'approccio alla gara: "Il gruppo è più o meno lo stesso dello scorso anno. Sono quelli che sono stati a Praga. Se stasera non sentono la voglia e lo stimolo di andarsi a riprendere quello che hanno perso la scorsa estate vuol dire che c'è un problema. Per questo non voglio pensare che scenderà in campo una squadra senza furore, mi aspetto un approccio simile a quello visto contro la Lazio".