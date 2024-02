CANNELLA A RFV, Belotti ok in viola. Italiano come Gasp

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo Giuseppe Cannella è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra" per analizzare il mercato della Fiorentina. Queste le sue parole: "Il mercato di riparazione è sempre difficile. La Fiorentina ha un'ottima rosa e aveva individuato nel calciatore del Genoa, Gudmundsson, il giocatore giusto per rinforzarla. E' arrivato anche Faraoni che è un ottimo esterno. Per prendere Gudmundsson dovevano partire probabilmente un po' prima con la trattativa perché soprattutto a gennaio non era facile".

Perché la Fiorentina ha cambiato varie volte profilo di giocatore in questo mercato?

"La Fiorentina sta facendo un percorso positivo. Da quando è arrivato Italiano ci sono stati dei progressi sia in classifica che come atteggiamento. Bisogna stare e calmi e cercare di ottimizzare. Nel mercato di gennaio è difficile trovare un'occasione. I tifosi devono essere contenti perché questa proprietà sta cercando di migliorarsi sia in classifica sia come strutture e club"

Lei pensa che Italiano rimanga alla Fiorentina il prossimo anno?

"Secondo me si perché i progressi che questa squadra sta facendo in classifica favoriscono il tecnico. Poi i matrimoni si fanno in due. Penso che la proprietà sia contenta di Italiano. La Fiorentina fa bene a puntare su Italiano. Italiano come Gasperini è un allenatore che migliora i giocatori a sua disposizione".

Come vede Belotti nel sistema di gioco di Italiano?

"Italiano è in Serie A da quattro anni. È un allenatore sulla bocca di tutti ma deve fare ancora esperienza. Io penso che Belotti sia più adatto alla Fiorentina rispetto a Nzola che Italiano aveva indicato come attaccante in estate. Penso anche che Beltran sia migliorato con Italiano da punta più che da sottopunta come in Argentina".

