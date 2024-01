CALORI A RFV, Italiano cresciuto. Ha il coraggio delle idee

FirenzeViola.it

Alessandro Calori a Radio FirenzeViola

L'ex giocatore dell'Udinese Alessandro Calori è intervenuto a "Firenze in campo" su Radio Firenzeviola: "Con l'Udinese andammo anche in Europa, adesso sanno trovare i giovani bravi, li fanno emergere poi se c'è la possibilità li vendono. Negli ultimi anni insomma si guarda meno al raggiungimento del risultato ma è una realtà bella, con un nuovo stadio e ci sono tutti i confort per sviluppasre bene il calcio, va dato atto alla famiglia Pozzo".

Le piace Italiano? "Ho sempre detto che è uno degli emergenti ma ormai è una certezza, è cresciuto ancora, varia i sistemi di gioco ed è sintomo di intelligenza, E poi ha un gioco che gli ha dato frutti. Ha il coraggio delle proprie idee e le porta avanti e questa è una grande dote"

Cosa pensa della corsa Champions? "Per il quarto e forse quinto posto se darà la Champions è una corsa a più squadre, ci metto anche il Bologna. Di scontato non c'è niente perché se prima le romane e il Napoli sembravamo avere qualcosa in più, i primi due posti sono certi ed anche il Milan per il terzo posto ha un buon margine. Che ci siano Fiorentina, Bologna ed Atalanta è bello perché attraverso le idee stanno facendo qualcosa di importante ed è bello che non sia tutto scontato con le solite squadre"