RFV Calamai: "Viola schiacciasassi con le big: sognare la Champions è un dovere"

Nel consueto appuntamento del mattino col Caffè Nero Bollente, ai microfoni di Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così della situazione in casa viola, rispondendo all'interrogativo del giorno, ovvero se in questo momento per la Fiorentina siano più pesanti i rimpianti per i punti buttati con le piccole (ad esempio col Monza, un punto in due partite) o l'euforia per i successi con le big: "Secondo me pesano più le vittorie contro le grandi. Una Fiorentina che ha travolto l'Inter al Franchi, che ha battuto Juventus, Atalanta, Roma e Milan, anche la Lazio all'andata e al ritorno, è una squadra che ha il dovere di andare avanti e iscriversi alla corsa Champions, un obiettivo che fino a un mese fa sembrava un sogno.

Quindi sognare la Champions è un dovere".