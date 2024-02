CALAMAI, Viola, ora serve il primo canto del Gallo

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero l'entrata di Andrea Belotti nel calcio di Italiano: “Dopo giorni di critiche e processi, stamani vorrei cogliere un piccolo spunto positivo da cui ripartire: riguarda l’inserimento estremamente positivo di Belotti. Non ha segnato né fatto cose straordinarie, ma nella parentesi a Lecce ha fatto vedere cose interessanti e dato l’impressione di essere entrato subito nel calcio della Fiorentina.

Questo Belotti può essere importante nella seconda parte di stagione, la chiave attorno alla quale Italiano può disegnare una nuova idea di gioco. Per carità, il Gallo non è più quello di una volta, ma può essere la pedina giusta per rimettere a posto un mosaico impazzito come quello viola”.