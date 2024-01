CALAMAI, Viola, ora i migliori Nico, Jack ed Arthur

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola a cura di Luca Calamai si è parlato oggi delle possibili scelte di Italiano in vista della partita contro il Napoli in Supercoppa. "Ci aspettiamo chissà quale arrivo miracoloso in questi giorni e speriamo che un risultato in Arabia possa far arrivare gli acquisti che servirebbero. Ma la speranza è anche che possano tornare quanto prima il miglior Arthur, Nico Gonzalez e l'entusiasmo e il talento di Bonaventura. Su questi tre giocatori si costruisce la stagione della Fiorentina".