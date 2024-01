CALAMAI, Viola, è rimasto solo Ikoné: ora i suoi lampi

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero l'emergenza degli esterni in casa Fiorentina tra i quali, a disposizione, c'è anche Jonathan Ikoné: "Alla fine resta solo il francese" ha raccontato Calamai: "Ma se questo può sembrare un motivo d'allarme, io voglio sperare che tutto ciò si trasformi in un fatto positivo, per lui e per la squadra. Adesso Ikoné non ha più rivali e tutti noi dipendiamo dai suoi piedi. Vogliamo dunque rivedere la versione ammirata contro il Ferencvaros e contro il Napoli.

Deve tornare il talento che coi suoi lampi aveva portato due anni fa la dirigenza viola a investire su di lui".