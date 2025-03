Calamai su Panathinaikos-Fiorentina: "Palladino, errori evidenti. E non si vedono miglioramenti"

Nel day after di Panathinaikos-Fiorentina 3-2, Luca Calamai su Radio FirenzeViola, nel consueto Caffè Nero Bollente in onda tutte le mattine, si è soffermato sulle scelte di Palladino per l'andata degli ottavi di finale di Conference League: "Quando una società importante come la Fiorentina investe su un allenatore giovane con un anno e sei mesi di esperienza in Serie A, è chiaro che devi mettere in conto un periodo di apprendistato e un inizio che può essere complicato. Devi dare al tecnico la possibilità di commettere errori frutto dell'inesperienza. Quello che però allarma non è questo, che era prevedibile, è il fatto che non si avverte il miglioramento di questo allenatore.

Gli errori di ieri sono evidenti, dalla scelta di alcuni giocatori inadeguati per questo tipo di partite a quella parola, addormentati, usata da Beltran nel dopo gara che suona come la peggiore critica ad un allenatore. Perché un tecnico non può presentare una squadra addormentata e non può non intervenire durante la partita quando si accorge che la squadra si addormenta. Il grande campanello di allarme quindi è un Palladino che non cresce e visto che ci giochiamo tutto nei prossimi mesi, questo è un brutto compagno di viaggio".