CALAMAI, Stadio, Rocco da Nardella per compromesso

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero il caos stadio che ancora in questo 2024 non ha avuto la parole fine. Ecco la riflessione in merito: "Sul tema Franchi nessuno è immune da errori, come ha scritto su FirenzeViola Donato Mongatti: non c'è un eroe e uno sconfitto ma tutti sono sulla stessa barca.

La vera domanda che resta sospesa nel vuoto è: e adesso che si fa? Io continuo a invocare un faccia a faccia tra Rocco Commisso e Dario Nardella, che può portare non tanto a una vittoria di una delle due parti ma al "contenimento di una sconfitta". Nel calcio si usa dire che in alcuni casi è meglio avere due feriti piuttosto che un morto: anche in questo caso un compromesso sarebbe auspicabile".