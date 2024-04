CALAMAI, Solo 20mila al Franchi, troppo pochi: serve il tifo

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero il match di questa sera in Coppa Italia contro l'Atalanta. Ecco le sue opinioni in merito, con un riferimento particolare alle presenze allo stadio previste per la gara odierna: "Ventimila persone per la semifinale di Coppa Italia per me sono poche: è vero che di soldi ce ne sono sempre meno, ci sono dei sacrifici da fare e c'è sempre la possibilità di vederla a casa ma oggi c'è bisogno del "popolo viola", come amava dire Joe Barone.

La gara con l'Atalanta è un crocevia fondamentale della stagione: per dedicare un successo a Barone e per permettere a un'intera generazione che tifa viola e che non ha mai vinto nulla di vedere finalmente un trionfo. Allora l'invito è quello di portare un amico allo stadio e di riempirlo, finché sarà possibile".