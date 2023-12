CALAMAI, Serve una punta subito. Belotti da prendere

FirenzeViola.it

Il Caffè Nero Bollente di oggi a cura di Luca Calamai parla di mercato e si concentra sull'attacco: "Alla Fiorentina serve un attaccante e servirebbe dal 1° gennaio perché non c'è tempo. Calcolando il rapporto soldi/valore, visto che la Fiorentina non mi pare intenzionata ad investire 30-40 milioni per un attaccante, il compromesso migliore ci porta a Belotti. È un esubero che la Roma è pronta a mettere sul mercato a cifre recuperabili attraverso una vendita".