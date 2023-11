CALAMAI, Punte, che guaio. Club o Italiano: di chi l'errore?

>Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha evidenziato, con un quesito, la difficoltà dei centravanti della Fiorentina di trovare la via del gol:“Il digiuno di gol dei centravanti è talmente evidente ed è un problema quasi incredibile per quello che è un panorama calcistico internazionale che pone un quesito: hanno sbagliato gli uomini di mercato della Fiorentina a investire 40 milioni in Nzola e Beltran o è il calcio di Italiano che non riesce ad esaltare le qualità dei suoi centravanti? Io credo che bisognerà dare velocemente una risposta a questa domanda e comportarsi di conseguenza”.