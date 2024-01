CALAMAI, Punta sia priorità: ora Kean poi servirà altro

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero le idee di mercato della società viola per il ruolo di prima punta. Ecco le sue riflessioni in merito: "La punta per la Fiorentina è un'esigenza immediata, tanto per il presente quanto per il futuro. Bisogna però andare per gradi.

Oggi la soluzione migliore è quella di trovare un attaccante per l'immediato e credo che l'idea migliore sia quella che porta a Kean, che se anche costa è un elemento dalla resa sicura. In futuro però servirà altro, ovvero quel bomber sicuro che in questi anni è mancato".