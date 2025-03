RFV Calamai: "Pana, guai in difesa: serve una Viola con Beltran, Gud e Kean"

Nel consueto Caffè Nero Bollente in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è espresso così sul momento della Fiorentina a due giorni dalla delicatissima sfida di Conference League contro il Panathinaikos: "Non voglio usare termini etici perché dal punto di vista sportivo siamo a un ottavo di Conference, niente di particolare, ma per la Fiorentina vale tanto se non tutto. La partita di giovedì sarà decisa più che mai dagli uomini, dai giocatori: esco dalla logica del modulo e di come mettere in campo la squadra ma ho visto un Panathinaikos che sbiancava quando la Fiorentina riusciva ad incidere in area avversaria. Hanno problemi in fase difensiva, quindi dobbiamo mettere in campo attaccanti: qualsiasi modulo ma in campo contemporaneamente Beltran, Gudmundsson e Kean. Vedendo poi in Zaniolo l'arma decisiva per il finale".

