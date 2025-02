RFV Calamai non ha dubbi verso il Como: "Chi al posto di Kean? Io voto per Gud"

Nel consueto appuntamento del mattino col suo Caffè Nero Bollente nel corso di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così riguardo alle varie alternative nel ruolo di punta centrale in vista della sfida contro il Como di domenica, quando Kean sarà assente per squalifica: "L'assenza per squalifica di Kean è destinata a monopolizzare l'attenzione di tutti. C'è curiosità e preoccupazione per capire come la Fiorentina riuscirà a fare a meno del suo centravanti. Per quello che ho capito la maggioranza considera Zaniolo la figura giusta, io la penso diversamente. Io credo che se Gudmundsson sarà guarito al 100% dalla tonsillite sia lui l'uomo giusto per sostituire Kean.

Al Genoa ha fatto con successo il ruolo di centravanti, per un periodo in maniera quasi stabile. Io partirei con la coppia Beltran-Gudmundsson, con Zaniolo alternativa da giocarsi in corso d'opera. Con la speranza di non aver bisogno dei suoi gol ma magari della sua grinta e della sua fisicità. Al posto di Kean però io proverei Gudmundsson".