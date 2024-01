CALAMAI, Nico il miglior colpo del mercato invernale

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero i problemi legati agli esterni offensivi viola, tra coloro che possono arrivare dal mercato e quelli già presenti in rosa. Ecco le riflessioni di Calamai in merito: "Non me ne voglia Rodriguez, che spero si dimostri un elemento di livello pur venendo da un mondo sportivo non di primo piano, non si offendano nemmeno Vargas o Strefezza ma credo che al momento l'unico sorriso che riguarda gli esterni viola è il ritorno ormai imminente di Nico Gonzalez, questo alla luce dei giocatori che la Fiorentina sta sondando per il suo mercato.

Ho la sensazione che sarà Nico il miglior acquisto del mercato invernale".