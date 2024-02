CALAMAI, Lecce-Viola, quanti incroci: ora la svolta

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero l'analisi del giorno dopo della fine del mercato e la sfida di questa sera tra Lecce e la squadra di Italiano: "A mercato finito, si deve guardare avanti: Belotti e Faraoni sono acquisti giusti ma sinceramente le attese erano altre. Dentro di noi resta un senso di delusione che adesso si va a scontrare con una partita delicatissima.

Il caso ha voluto che la Fiorentina vada a giocare in casa di Corvino, l'ultimo che ha lasciato in dote al club viola grandi giocatori, e di Mencucci, di recente lasciato fuori dal Viola Park per non si sa qualche colpa. Speriamo che questi incroci curiosi diano alla squadra viola un motivo in più per rilanciarsi".