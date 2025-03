Calamai: "La Conference ha un valore: è l'opzione più facile per l'Europa League"

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino col suo Caffè Nero Bollente su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così dei prossimi impegni della Fiorentina: "Quante volte abbiamo detto in questi anni 'Mamma mia che fastidio la Conference, sarebbe forse meglio non farla?'. Questo è stato un ritornello rafforzato dalle due sconfitte in finale.

Stavolta devo dire però che, guardando la classifica e pensando alle prossime quattro sfide di campionato contro Napoli, Juventus, Atalanta e Milan, vedendo il Bologna che corre e la Roma che risale, facendo due calcoli penso che l'opzione più probabile per conquistare l'Europa League sia vincere la Conference, che non è più un fastidio ma una straordinaria opportunità, da iniziare a cogliere già dalla sfida contro il Panathinaikos, quindi dalla trasferta in Grecia di giovedì".