CALAMAI, Italiano, stop agli schemi: ora valuti gli uomini

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero la scelta della formazione per la gara col Frosinone: “Una riflessione sul tecnico. Mi piace questo tentativo di valutare tutto ciò che può essere utile a migliorare la squadra, ma mi permetto di suggerire l’operazione più semplice: è chiaro che uno sia legato ai suoi modi di giocare, ma la Fiorentina vive un momento delicato. Più che gli schemi, ora diventano fondamentali gli uomini, e il loro stato di forma.

Umilmente, mi permetto di suggerire a Italiano di non partire dallo schema, ma dagli undici giocatori che in questo momento ritiene più in forma, pronti mentalmente a reggere una partita complicata mentalmente come il Frosinone. Poi deciderà come metterli in campo”.