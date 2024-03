CALAMAI, Il Viola Park il ricordo per l'eternità di Barone

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero la triste scomparsa del direttore generale viola Joe Barone: "In questi lunghi giorni di riflessione e di dolore, mi è capitato di pensare cosa poterebbe fare la Fiorentina e Firenze per tenere vivo il ricordo di Barone. Alla fine mi sono detto che non c'è bisogno di niente, perché sarà il Viola Park il ricordo per l'eternità di Joe Barone.

Lo ha fatto lui, lo ha voluto in quel modo e ogni volta che qualcuno si avvicinerà al Viola Park si ricorderà di Barone, con il suo sorriso e con il suo raccontare questa meraviglia che ha fatto".